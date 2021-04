Rai3, stasera la classifica finale dei borghi dell’anno. In lizza anche Albori (Salerno). In giuria Rosanna Marziale, chef stellata campana (Di domenica 4 aprile 2021) La sera di Pasqua si scoprirà su Rai3 la classifica finale e si andranno a conoscere i borghi di quest’anno con Camila Raznovich e la giuria di esperti: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi. Questi i borghi in gara: Issime (Valle d’Aosta- Aosta); Cocconato (Piemonte-Asti); Finalborgo (Liguria – Savona); Pomponesco (Lombardia – Mantova); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige – Trento); Malcesine (Veneto – Verona); Poffabro (Friuli Venezia Giulia – Pordenone); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna – Rimini); Buonconvento (Toscana – Siena); Corciano (Umbria – Perugia); ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) La sera di Pasqua si scoprirà sulae si andranno a conoscere idi quest’anno con Camila Raznovich e ladi esperti:e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi. Questi iin gara: Issime (Valle d’Aosta- Aosta); Cocconato (Piemonte-Asti); Finalborgo (Liguria – Savona); Pomponesco (Lombardia – Mantova); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige – Trento); Malcesine (Veneto – Verona); Poffabro (Friuli Venezia Giulia – Pordenone); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna – Rimini); Buonconvento (Toscana – Siena); Corciano (Umbria – Perugia); ...

Advertising

Sicilianodoc73 : Stasera su #Rai3 #cittasegrete #Palermo - Gabri75 : Stasera su #Rai3 #cittasegrete di #CorradoAugias parla di #Palermo #danonperdere #Augias #RaiPlay - Massimi20143712 : RT @_PuntoZip_: Stasera in TV: Le “Città segrete” di Corrado Augias – Su Rai3 alla scoperta di Palermo - angelo_falanga : RT @_PuntoZip_: Stasera in TV: Le “Città segrete” di Corrado Augias – Su Rai3 alla scoperta di Palermo - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Le “Città segrete” di Corrado Augias – Su Rai3 alla scoperta di Palermo -