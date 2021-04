Pirlo a rischio esonero, si gioca la panchina contro il Napoli: la Juventus ‘vede’ Allegri, le ipotesi per presente e futuro (Di domenica 4 aprile 2021) L’ultima spiaggia. Andrea Pirlo è a serio rischio esonero e si giocherà tutto nel recupero del campionato di Serie A contro il Napoli. L’allenatore bianconero non può permettersi un passo falso, il serio rischio è quello di mancare la qualificazione in Champions League e sarebbe un danno incredibile dal punto di vista economico. La stagione della Juventus non è stata di certo entusiasmante, ma soprattutto le ultime due partite sono state ‘drammatiche’. Prima la debacle casalinga contro il Benevento, poi il pareggio nel derby contro il Torino, i bianconeri hanno raccolto solo un punto contro due squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico ed in lotta per la salvezza. Senza dimenticare i punti persi con ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 aprile 2021) L’ultima spiaggia. Andreaè a serioe si giocherà tutto nel recupero del campionato di Serie Ail. L’allenatore bianconero non può permettersi un passo falso, il serioè quello di mancare la qualificazione in Champions League e sarebbe un danno incredibile dal punto di vista economico. La stagione dellanon è stata di certo entusiasmante, ma soprattutto le ultime due partite sono state ‘drammatiche’. Prima la debacle casalingail Benevento, poi il pareggio nel derbyil Torino, i bianconeri hanno raccolto solo un puntodue squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico ed in lotta per la salvezza. Senza dimenticare i punti persi con ...

