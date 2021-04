"Perché non le vogliono dare il Copasir". Giorgia Meloni fa paura a tutti: la prova in questo dossier esplosivo (Di domenica 4 aprile 2021) Il Copasir non si riunisce dal 20 gennaio, “ostaggio” delle beghe interne tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ormai una decisione non è più rinviabile, per questo toccherà a Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati fare da arbitri all'interno di questa furiosa controversia giuridica e politica: i presidenti di Camera e Senato si sono dati appuntamento a settimana prossima per dirimere la questione una volta per tutte. D'altronde un organismo parlamentare che vigila su una materia delicatissima con l'intelligence non può rimanere ferma per due mesi e mezzo. La legge parla chiaro e dice che la presidenza del Copasir spetta all'opposizione, quindi il leghista Raffaele Volpi dovrebbe cedere la poltrona al Meloniano Adolfo Urso. Il Carroccio però punta sul precedente del governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Ilnon si riunisce dal 20 gennaio, “ostaggio” delle beghe interne tra Matteo Salvini e. Ormai una decisione non è più rinviabile, pertoccherà a Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati fare da arbitri all'interno di questa furiosa controversia giuridica e politica: i presidenti di Camera e Senato si sono dati appuntamento a settimana prossima per dirimere la questione una volta per tutte. D'altronde un organismo parlamentare che vigila su una materia delicatissima con l'intelligence non può rimanere ferma per due mesi e mezzo. La legge parla chiaro e dice che la presidenza delspetta all'opposizione, quindi il leghista Raffaele Volpi dovrebbe cedere la poltrona alano Adolfo Urso. Il Carroccio però punta sul precedente del governo ...

Giorgiolaporta : Basta con gli spot con le mamme che servono a tavola la colazione. Sono queste le crociate di Laura #Boldrini del… - NicolaPorro : Perché l’#Africa non preoccupa? Perché in Camerun migliaia di persone sono guarite dopo una cura da erboristeria? E… - ZZiliani : Perchè sia chiaro ciò di cui parlo. #Pardo, centinaia di partite commentate da telecronista, e con lui #Balzaretti… - Saverio50257931 : RT @Saverio50257931: Vorrei avere l'intelligenza delle galline. Perché non sono stupide. - lasofdeitweet : @sonounavittima io che non voglio saperlo perché sennò mi si spezza il cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Che tempo che fa oggi non va in onda/ Perché? Il Borgo dei Borghi al posto di Fazio Fabio Fazio si opera: salta Che tempo che fa del 28 febbraio/ "Non potrò parlare" CHE TEMPO CHE FA OGGI NON VA IN ONDA: CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE Dalle 21.20 circa, non riprenderà il consueto ...

Juventus, Allegri - Agnelli: il giallo degli incontri. Che cosa deve succedere perché Max torni La soluzione potrebbe essere Allegri? Possibile, anche perché Agnelli non si sarebbe mai voluto separare due anni fa. Le variabili, in ogni caso, sono molte. I rapporti tra Max e una parte della ...

Mahmood: "Sono pronto a battermi con tutti i miei mezzi perché la legge Zan sia approvata"