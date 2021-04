Pasqua 2021 zona rossa | spostamenti e visite | cosa si può fare

Leggi su italiasera

(Di domenica 4 aprile 2021), con l’Italia in emergenza coronavirus ‘chiusa’ da misure, divieti e restrizioni che dureranno fino a tutto domani, martedì 5 aprile.ad amici e parenti, seconde case, ma anche messale con autocertificazione e pranzo ristretto nelle regole o raccomandazioni studiate dal governo e dalle Regioni per limitare i contagi. Ecco quali sono.A PARENTI E AMICI – In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione. Inoltre, secondo quanto viene ricordato sempre sul sito del Governo, in merito alle restrizioni previste per la ...