Lockdown di Pasqua, oltre 100mila controlli e 2.643 sanzioni il 3 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) I dati del Viminale sui controlli del 3 aprile: sono oltre 100mila le persone fermate. 34 le attività chiuse. ROMA – Il Viminale ha reso noto i dati sui controlli del 3 aprile, primo giorno del Lockdown di Pasqua. Le persone fermate dagli oltre settantamila agenti messi in strada per questo periodo sono state 111.202. Di queste 2.643 sanzionate per non aver rispettato le misure da zona rossa, mentre 12 denunciate per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Anche le attività sono state controllate. Gli esercizi commerciali verificati sono stati 14.797. Di queste solo 34 chiuse e sono 88 i titolari sanzionati dagli inquirenti per il non rispetto delle misure. controlli del #3aprile sulle ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) I dati del Viminale suidel 3: sonole persone fermate. 34 le attività chiuse. ROMA – Il Viminale ha reso noto i dati suidel 3, primo giorno deldi. Le persone fermate daglisettantamila agenti messi in strada per questo periodo sono state 111.202. Di queste 2.643 sanzionate per non aver rispettato le misure da zona rossa, mentre 12 denunciate per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Anche le attività sono state controllate. Gli esercizi commerciali verificati sono stati 14.797. Di queste solo 34 chiuse e sono 88 i titolari sanzionati dagli inquirenti per il non rispetto delle misure.del #3sulle ...

