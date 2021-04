Juve, è finita la punizione per Arthur, McKennie e Dybala: sono tornati ad allenarsi in gruppo (Di domenica 4 aprile 2021) La “punizione” di Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur sembra essere terminata, almeno per quanto riguarda l’allenamento in gruppo col resto della squadra. I tre colpevoli della tanto discussa cena di mercoledì dovrebbero tornare a disposizione di Pirlo per la gara di mercoledì contro il Napoli. Foto: Instagram personale Dybala L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) La “” di Paulo, Westonsembra essere terminata, almeno per quanto riguarda l’allenamento incol resto della squadra. I tre colpevoli della tanto discussa cena di mercoledì dovrebbero tornare a disposizione di Pirlo per la gara di mercoledì contro il Napoli. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

