Il Siviglia batte l’Atletico 1-0 Tutto ancora aperto in Liga per la vittoria finale

(Di domenica 4 aprile 2021) L‘Atletico Madrid cade 1-0 in casa delal Sanchez Pizquan e laè nuovamente riaperta. Glia andalusi hanno vinto 1-0 grazie ad una rete di Acuna al 70?.che aveva anche fallito un rigore con Ocampos nel primo tempo. Tre punti fondamentali per il, che sale a 58 punti, blindando definitivamente il quarto posto, portandosi a +12 dal Betis quinto e addirittura può pensare di insidiare Real e Barcellona distanti 5 punti e 4 punti.resta a 66 punti, a +3 sul Real Madrid che è a 63, ma attenzione al Barcellona che è a 62, che vincendo domani sera con il Real Valladolid, può portarsi a -2 dalla vetta. I giochi insono completamente riaperti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

filippomricci : La Liga è più viva che mai. L’Atletico perde a a Siviglia (con un gol irregolare) e se domani il Barcellona batte i… - UgoBaroni : RT @sportli26181512: La #Real #Sociedad batte l'#Athletic #Bilbao e vince la #Coppa del #Re 2020: Rinviata un anno fa, la finale di Sivigli… - sportli26181512 : La #Real #Sociedad batte l'#Athletic #Bilbao e vince la #Coppa del #Re 2020: Rinviata un anno fa, la finale di Sivi… - morenoAlmare : Occhiata in giro e se domani sera il Siviglia batte l’Atletico Madrid si riapre la Liga -

