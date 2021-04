Il Corsport: il Napoli è una squadra costruita per essere tra le grandi (Di domenica 4 aprile 2021) Scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: La Champions, che pure pareva un universo distante, ad un certo punto, e quando Napoli-Crotone è finita, diventa un pianeta sul quale può esserci ancora una vita tutta propria, fatta di Insigne e di Mertens, di Osimhen e d’una squadra costruita per essere lì, tra le grandi. Quando Juventus-Napoli s’avvicina, e si trasforma in una mezza «sentenza», cambiano gli scenari e pure l’umore e di quel 4-3 resta l’unico aspetto utile, soddisfacente e confortante per Gattuso: una classifica che rimette a posto (per il momento) i conti con il recentissimo passato e spinge ad una specie di «spareggio» tenendosi pure le ansie e le paure di un pomeriggio divenuto pieno come un uovo (di Pasqua). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 aprile 2021) Scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: La Champions, che pure pareva un universo distante, ad un certo punto, e quando-Crotone è finita, diventa un pianeta sul quale può esserci ancora una vita tutta propria, fatta di Insigne e di Mertens, di Osimhen e d’unaperlì, tra le. Quando Juventus-s’avvicina, e si trasforma in una mezza «sentenza», cambiano gli scenari e pure l’umore e di quel 4-3 resta l’unico aspetto utile, soddisfacente e confortante per Gattuso: una classifica che rimette a posto (per il momento) i conti con il recentissimo passato e spinge ad una specie di «spareggio» tenendosi pure le ansie e le paure di un pomeriggio divenuto pieno come un uovo (di Pasqua). L'articolo ilsta.

