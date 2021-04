Highlights e gol Newcastle-Tottenham 2-2, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 4 aprile 2021) Highlights e gol del match Newcastle-Tottenham 2-2, valido per la trentesima giornata di Premier League 2020/2021. Finisce 2-2 la sfida di St. James’s Park. Gli spurs si affidano al solito Kane per rispondere al vantaggio di Joeligton e assaporano la vittoria. Nel finale, però, Willock sigla la rete del 2-2 e beffa gli uomini di Mourinho, i quali non riescono a raggiungere il Chelsea al quarto posto. In alto e di seguito le immagini salienti. LA CRONACA DEL MATCH GOL 1-0: JOELIGTON GOL 1-1: KANE GOL 1-2: KANE GOL 2-2: WILLOCK SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021)e gol del match2-2, valido per la trentesima giornata di. Finisce 2-2 la sfida di St. James’s Park. Gli spurs si affidano al solito Kane per rispondere al vantaggio di Joeligton e assaporano la vittoria. Nel finale, però, Willock sigla la rete del 2-2 e beffa gli uomini di Mourinho, i quali non riescono a raggiungere il Chelsea al quarto posto. In alto e di seguito le immagini salienti. LA CRONACA DEL MATCH GOL 1-0: JOELIGTON GOL 1-1: KANE GOL 1-2: KANE GOL 2-2: WILLOCK SportFace.

