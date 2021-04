Giro delle Fiandre 2021 | ordine di arrivo | risultati e classifica Vince Asgreen

Leggi su sportface

(Di domenica 4 aprile 2021) L’die laconclusiva della, storica classica monumento. Are al termine dei 254 km in programma e ben 19 muri da attraversare è Kasper. Il danese beffa nel finale l’olandese Van der Poel, che non ne ha più e non riesce a tenere il passo del suo avversario. Azione impeccabile di, che sceglie il momento giusto per premere sull’acceleratore e, grazie alle sue energie rimaste, si laurea campione. Terzo posto per il belga Van Avermaet, che precede il connazionale Styuven a 33”. Solo quinto Van Aert, che a pochi km dal traguardo si è staccato dal gruppo di testa ed ha pagato a caro prezzo la sua stanchezza. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA...