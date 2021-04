Giordania | sventato complotto contro re Abdallah | 20 arresti Accuse anche al fratellastro | il principe Hamza

(Di domenica 4 aprile 2021) Inuna ventina di persone sono state arrestate ieri con l’accusa di aver attentato alla sicurezza ordendo unil reII. La retata ha coinvolto ministri, consiglieri e agenti dei servizi segreti. Tra gli accusati c’èildel re, ilbin Hussein, che in un video alla Bbc ha detto di essere stato posto aglidomiciliari e ha accusato il governo e i leader del Paese di incompetenza e corruzione. Nel video, che la Bbc ha detto di aver ricevuto dall’avvocato di, l’exereditario (privato del titolo nel 2004) ha detto che non gli è permesso uscire o comunicare con altre persone e che il suo ...

... Mohammed VI, ha avuto una conversazione telefonica il 4 aprile mattina con il re di, ...primo capo di Stato a chiamare il monarca hashemita dopo la diffusione della notizia di uno...Arresti nel Paese per "motivi di sicurezza". Hamzah bin Hussein: "Non posso uscire né comunicare". La regina Noor: "Calunnie" Voci di un colpo di statoin. E Hamzah bin Hussein , ex principe ereditario e fratellastro del re Abdullah II, si troverebbe agli arresti domiciliari ma rifiuta le accuse. In un video diffuso dalla Bbc, lo ...Il re del Marocco, Mohammed VI, ha avuto una conversazione telefonica il 4 aprile mattina con il Re di Giordania, Abdullah II Ibn Al Hussein. Lo ha reso noto il gabinetto reale di Rabat in un comunica ...Di Lorenzo Bianchi Il fratellastro del re Abd Allah II interrogato nella sua casa dal capo di stato maggiore delle forze armate che gli ha detto di non allontanarsi, venti personaggi di alto rango arr ...