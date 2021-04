Gara Moto3 Doha 2021, impresa di Pedro Acosta che vince partendo dai box! (Di domenica 4 aprile 2021) Pedro Acosta si aggiudica la seconda Gara del back to back a Doha. Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha compiuto una rimonta memorabile, dopo essere partito dalla pitlane. il 16enne precede Darryn Binder, sudafricano del team SIC Petronas. Terzo il nostro Niccolò Antonelli col team Avintia! Entrerà negli annali l’impresa di Pedro Acosta, ragazzo che sembra iscritto all’albo dei predestinati. Dopo la prima Gara in Qatar lo spagnolo e Binder si confermano sul podio e volano in vetta alla classifica. Conquista, meritatamente, un grande risultato Niccolò Antonelli, che la spunta su un pur brillantissimo Andrea Migno per il 3° posto. Speriamo che questo podio possa rappresentare il vero riscatto per la tigre di Cattolica. Pedro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021)si aggiudica la secondadel back to back a. Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha compiuto una rimonta memorabile, dopo essere partito dalla pitlane. il 16enne precede Darryn Binder, sudafricano del team SIC Petronas. Terzo il nostro Niccolò Antonelli col team Avintia! Entrerà negli annali l’di, ragazzo che sembra iscritto all’albo dei predestinati. Dopo la primain Qatar lo spagnolo e Binder si confermano sul podio e volano in vetta alla classifica. Conquista, meritatamente, un grande risultato Niccolò Antonelli, che la spunta su un pur brillantissimo Andrea Migno per il 3° posto. Speriamo che questo podio possa rappresentare il vero riscatto per la tigre di Cattolica....

Delio92 : È la 1° volta che un pilota in #moto3 vince una gara partendo dalla pitlane. Chapeau ?? ora è anche leader del mondi… - Delio92 : Che cosa stra cacchio ha fatto #acosta in #moto3. Vince la sua 1° gara in carriera alla sua seconda in assoluto par… - FormulaPassion : #Moto3 | Pedro #Acosta ha vinto clamorosamente la sua prima gara partendo dalla pit lane. Sul podio anche Binder e… - motosprint : Gara #Moto3, #GPDoha: storica vittoria per #PedroAcosta ???? - hvlkenberg : pedro acosta, 2004, ha appena vinto una gara in moto3 da rookie. io, 2004, sto sul divano a mangiare cioccolata e t… -