Elettra Lamborghini | la sua sorpresa per Pasqua

(Di domenica 4 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., il suo augurio diè molto ironico. Ecco qual è stata la suaper questa importante ricorrenza.in questo giorno speciale ha voluto fare i suoi auguri. Scopriamo come. Ultimamente l’abbiamo vista nelle vesti di opinionista all’interno del noto reality L’Isola dei Famosi, accanto a Tommaso Zorzi e Iva

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - 8_ferro : @claudiomagnani7 @popoloZeta @mgmaglie @Titti17265944 Gli intellettuali con la Lamborghini sono una figura supera… - giuseppeMI1998 : Elettra Lamborghini: «Non mi dispiacerebbe condurre, ci sto lavorando» - 24Trends_Italia : 1. Madame - 50M+ 2. Elettra Lamborghini - 20M+ 3. Easter - 20M+ 4. Giordania - 10M+ 5. Giampiero Ingrassia - 10M+ 6… - Italia_Notizie : Verissimo, la confessione hot di Elettra Lamborghini: “Dopo il Covid non pensavo ad altro, molto focosa con mio mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi,e Iva Zanicchi , offre ai telespettatori uno spettacolo che riserva sempre qualche sorpresa e colpo di scena. Ma Maurizio Costanzo ha ..., quanto guadagna la nota cantante? Patrimonio da capogiro Cristiano Malgioglio: Instagram e Facebook Proprio come la maggior parte dei volti noti del mondo dello spettacolo, ...Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini ospiti a Verissimo insieme a Iva Zanicchi per raccontarsi e per raccontare la loro ...Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Gabriel Garko. Lo ha fatto nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin assieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. I tre sono i nuovi ...