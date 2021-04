ConTatto fisico: ovviare al senso di smarrimento da pandemia (Di domenica 4 aprile 2021) La mancanza del ConTatto fisico produce ansia e stress. Come ovviare allora a tali restrizioni da ConTatto? Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) La mancanza delproduce ansia e stress. Comeallora a tali restrizioni da

Advertising

AnnalisaChirico : Per la Società italiana di psichiatria la nuova emergenza si chiama ‘fame di pelle’, aumento di stress&insonnia leg… - Nicola23453287 : RT @AnnalisaChirico: Per la Società italiana di psichiatria la nuova emergenza si chiama ‘fame di pelle’, aumento di stress&insonnia legato… - Nadia59677359 : RT @IostoconTarabas: Ti piace il contatto fisico Io - VerganiGiuseppe : RT @AnnalisaChirico: Per la Società italiana di psichiatria la nuova emergenza si chiama ‘fame di pelle’, aumento di stress&insonnia legato… - IostoconTarabas : Ti piace il contatto fisico Io -