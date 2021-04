Sì all'obbligo di mascherine in classe tra 6 e 12 anni (Di sabato 3 aprile 2021) Lodovica Bulian Scuola e sicurezza. Un binomio fondamentale. E va in questa direzione la decisione del Consiglio di Stato di confermare l'obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni. Scuola e sicurezza. Un binomio fondamentale. E va in questa direzione la decisione del Consiglio di Stato di confermare l'obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni. In un decreto monocratico il presidente delle Terza Sezione Franco Frattini ha quindi respinto l'istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori. «L'obbligo contestato - si legge - non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza». Un caso diverso rispetto a quello della bambina esentata dallo stesso ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Lodovica Bulian Scuola e sicurezza. Un binomio fondamentale. E va in questa direzione la decisione del Consiglio di Stato di confermare l'di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12. Scuola e sicurezza. Un binomio fondamentale. E va in questa direzione la decisione del Consiglio di Stato di confermare l'di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12. In un decreto monocratico il presidente delle Terza Sezione Franco Frattini ha quindi respinto l'istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori. «L'contestato - si legge - non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza». Un caso diverso rispetto a quello della bambina esentata dallo stesso ...

