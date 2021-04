Sampdoria | Ranieri | ' Abbiamo sfiorato la vittoria'

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sampdoria, Ranieri: 'Che partita, giocato per vincere. L'espulsione ci ha penalizzato' - clubdoria46 : #Ranieri: '#Quagliarella è il vero leader della #Sampdoria' #Samp - infoitinterno : Sampdoria, Ranieri: “Che partita, peccato per l’ingenuità del cartellino rosso” - sportli26181512 : Sampdoria, Quagliarella sul rinnovo: 'Nessuno mi ha chiamato, Ferrero sa quello che fa': Protagonista con un bellis… - MilanPress_it : L'analisi del tecnico blucerchiato #Ranieri #MilanSampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri

Lo ha dichiarato il tecnico della, Claudio, dopo la gara con il Milan al canale ufficiale blucerchiato: "Avevo chiesto alla squadra di giocare con coraggio come se stessimo ...L'ennesimo gol, il decimo in questa Serie A. Una prodezza a San Siro che ha portato laa un passo dai tre punti contro il Milan (1 - 1 il finale, di Hauge la rete rossonera nel ...? Non ...Il giocatore spagnolo in campo per 74 minuti, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, ha faticato non poco a dare il suo contributo alla squadra. Soprattutto nel primo tempo, tanti errori, anche in ...La Sampdoria sfiora la vittoria in casa del Milan. I blucerchiati diventano padroni del campo per lunghi tratti della partita. Sfortunatamente per la formazione di Claudio Ranieri, dopo il vantaggio d ...