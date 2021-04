Salernitana-Frosinone | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 aprile 2021), match valido per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, si giocherà lunedì 5 aprile 2021 alle ore 21 allo stadio Arechi. Come arrivano le due squadre? Laè reduce dalla pesante sconfitta di Lecce nel turno precedente, ma che comunque non ha scalfito le ambizioni playoff dei granata, i quali occupano ancora il terzo posto in classifica seppur in coabitazione con il Monza. Diversa la situazione in casa delche nel turno precedente ha ottenuto contro la Reggiana il primo punto della gestione Grosso dopo l’esonero di Nesta. La posizione in classifica dei frusinati è comunque ancora confortante con nove punti di vantaggio sulla quart’ultima.: le...