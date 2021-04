Nuoto, Simona Quadarella: “L’obiettivo minimo era scendere sotto i 16 minuti” (Di sabato 3 aprile 2021) Simona Quadarella ha conquistato i 1500 stile libero femminili agli Assoluti di Nuoto 2021 di Riccione: l’azzurra ha vinto facendo gara di testa con il crono di 15’57?03, battendo Martina Rita Caramignoli, oggi seconda in 15’59?13. Entrambe saranno alle Olimpiadi su questa distanza (Quadarella anche negli 800), ed a fine gara hanno parlato ai microfoni di RaiSport. Simona Quadarella non è pienamente soddisfatta della sua prestazione odierna nonostante il successo: “L’obiettivo minimo era scendere sotto i 16?. E’ stato un Campionato un po’ faticoso, ieri ho fatto anche i 200. Ancora non ho fatto un ritiro in altura, ed ho sentito la stanchezza, 15’57” è un tempo discreto“. Conclude l’azzurra: “Ora è importante fare ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)ha conquistato i 1500 stile libero femminili agli Assoluti di2021 di Riccione: l’azzurra ha vinto facendo gara di testa con il crono di 15’57?03, battendo Martina Rita Caramignoli, oggi seconda in 15’59?13. Entrambe saranno alle Olimpiadi su questa distanza (anche negli 800), ed a fine gara hanno parlato ai microfoni di RaiSport.non è pienamente soddisfatta della sua prestazione odierna nonostante il successo: “erai 16?. E’ stato un Campionato un po’ faticoso, ieri ho fatto anche i 200. Ancora non ho fatto un ritiro in altura, ed ho sentito la stanchezza, 15’57” è un tempo discreto“. Conclude l’azzurra: “Ora è importante fare ...

Advertising

Spectra_anna : RT @Nuotomania: DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #CampionatiItalianinuoto2021 Nuoto, Simona Quadarella vince i 1500 sl agli Assoluti 2021. Ba… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #CampionatiItalianinuoto2021 Nuoto, Simona Quadarella vince i 1500 sl agli Assoluti… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Christian Minotti [VIDEO] prima dei 1500 di Simona Quadarella: “Sotto i 16' sarebbe ottimo”… - glmarino71 : RT @Coninews: Greg & Simo ??????????? Già qualificati per le Olimpiadi nei 1500 sl, con il carpigiano in possesso del pass anche per la 10 k… -