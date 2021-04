Milan-Sampdoria, Bereszynski: “Volevamo vincere. Giocato in dieci con grande spirito” (Di sabato 3 aprile 2021) “Ci siamo detti che all’andata avevamo fatto tre grandi risultati contro Lazio, Inter e Atalanta e Volevamo vincere col Milan. Purtroppo con un’espulsione non è facile per mezz’ora in dieci ma abbiamo Giocato con grande spirito”. Queste le parole di Bartosz Bereszynzki, tra i migliori in campo nel pareggio della Sampdoria a San Siro contro il Milan nonostante le tre partite in nazionale. “Pensavo ci fosse un po’ di stanchezza – ammette a Sky Sport – Quagliarella? Ha fatto un gol incredibile ma ha anche corso tanti km e ha aiutato molto noi difensori: se avessi visto questa partita da tifoso non avrei pensato che ha 38 anni”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) “Ci siamo detti che all’andata avevamo fatto tre grandi risultati contro Lazio, Inter e Atalanta ecol. Purtroppo con un’espulsione non è facile per mezz’ora inma abbiamocon”. Queste le parole di Bartosz Bereszynzki, tra i migliori in campo nel pareggio dellaa San Siro contro ilnonostante le tre partite in nazionale. “Pensavo ci fosse un po’ di stanchezza – ammette a Sky Sport – Quagliarella? Ha fatto un gol incredibile ma ha anche corso tanti km e ha aiutato molto noi difensori: se avessi visto questa partita da tifoso non avrei pensato che ha 38 anni”. SportFace.

Advertising

SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-1 Risultato finale ? ? #Quagliarella (57’) ? #Hauge (87’) ? SERIE A – 29^ giornata ??… - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - Ftbnews24 : #SerieA #Milan #MilanSampdoria #MilanSamp #Ibra ?? - Mery88thebest : RT @AgneseMessina2: secondi in tendenza dobbiamo superare milan sampdoria #meleklerinsözüvar -