Milan frenato dalla Samp | disco verde per Atalanta | Lazio e Napoli Juve a rilento I tabellini

Advertising

Gazzettadmilano : Milan frenato in casa dalla Samp, a Quagliarella risponde Hauge. - cldsccbrz : RT @TeofiloSteven: l'attaccante croato ha definitivamente superato il problema all’anca che lo ha frenato nelle ultime settimane e si candi… - saveriocamba : RT @TeofiloSteven: l'attaccante croato ha definitivamente superato il problema all’anca che lo ha frenato nelle ultime settimane e si candi… - TeofiloSteven : l'attaccante croato ha definitivamente superato il problema all’anca che lo ha frenato nelle ultime settimane e si… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan frenato

- Sampdoria 1 - 1 Marcatori : 12' st Quagliarella, 42' st Hauge(4 - 2 - 3 - 1) : Donnarumma; Saelemaekers (1' st Kalulu), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer (14' st Tonali); Castillejo (29' st Hauge), Krunic (29' st Rebic), Calhanoglu; ...- Sampdoria 1 - 1 Marcatori : 12' st Quagliarella, 42' st Hauge(4 - 2 - 3 - 1) : Donnarumma; Saelemaekers (1' st Kalulu), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer (14' st Tonali); Castillejo (29' st Hauge), Krunic (29' st Rebic), Calhanoglu; ...Oggi c’era meno ritmo, abbiamo favorito la loro difesa che era ben piazzata. Stefano Pioli, allenatore del Milan, non nasconde il suo rammarico per il pareggio contro la Sampdoria che sembra ...TORINO. Il Milan non sa più vincere a San Siro, l'Atalanta è inarrestabile, il Napoli ricade nei suoi errori ma stavolta vince. La Lazio scavalca la Roma a ridosso della zona Champions. Con l'Inter ...