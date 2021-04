Mihajlovic contro il CT del Giappone | “Gioca pure con la Mongolia?”

(Di sabato 3 aprile 2021) Dopo mezz’ora dall’inizio di Bologna-Inter, il difensorese Tomiyasu è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. È terminato il primo tempo dell’ultima partita della ventinovesima giornata di Serie A, che vede incontrarsi (e scontrarsi) allo stadio Dall’Ara il Bologna e la capolista solitaria Inter, alla quale si presenta un’altra occasione per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Nerazzurrisiamo : - giodafaz : “Ma doveva giocare anche contro la Mongolia!?”. Franchezza & applausi per #Mihajlovic #bolognainter - matt_2994 : Quel figlio di troia di Mihajlovic non li fa mica giocare così contro il Milan, pezzo di merda - FELIX38528245 : @MoyraFCInter Contro di noi sempre la partita della vita.. Mihajlovic - BuzzSid : Partita ostica contro Mihajlovic, che con noi si è sempre dimostrato un gran stronzo. Speriamo bene -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic contro

Un altro passo di avvicinamento dei nerazzurri allo scudetto, dopo aver saltato la partita... L'ex Sinisasi prepara dunque a fare uno scherzetto alla capolista; sarà interessante ...... che lascia Bologna - Inter al 34' mandando su tutte le furie Sinisa. Al momento dell'... 'Ma doveva per forza giocare purela Mongolia?' (gara vince 14 - 0 dai nipponici, ndr).Mihajlovic INTER (3-5-2): Handanovic ... Un altro passo di avvicinamento dei nerazzurri allo scudetto, dopo aver saltato la partita contro il Sassuolo Antonio Conte ha ritrovato alcuni dei suoi ...Il match di andata contro il Bologna finì 3-1 per l'Inter ... Il tecnico dei rossoblù, Mihajlovic, non potrà disporre di Palacio (squalificato) ecco perché toccherà a Barrow occupare la posizione di ...