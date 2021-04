Mercato Juventus, futuro in bilico per l’attaccante: rischia l’addio (Di sabato 3 aprile 2021) Mercato Juventus – Alvaro Morata rischia di lasciare nuovamente la Juventus. Infatti non c’è nessuna certezza, al momento, della sua conferma. Il mese di marzo, tra eliminazione dalla Champions e addio anticipato al campionato, ha rimesso tutto in discussione. Anche il futuro dell’attaccante che ad un certo momento della stagione sembrava scontato. Adesso però, la Juventus, sta cercando di capire se e come trattenere Alvaro Morata. Mercato Juventus, Morata rischia l’addio Secondo Tuttosport la Juventus deciderà solamente alla fine della stagione se rinnovare il prestito, di 10 milioni, per un altro anno. Di riscattare in maniera definitiva l’attaccante (ne servirebbero ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 aprile 2021)– Alvaro Moratadi lasciare nuovamente la. Infatti non c’è nessuna certezza, al momento, della sua conferma. Il mese di marzo, tra eliminazione dalla Champions e addio anticipato al campionato, ha rimesso tutto in discussione. Anche ildelche ad un certo momento della stagione sembrava scontato. Adesso però, la, sta cercando di capire se e come trattenere Alvaro Morata., MorataSecondo Tuttosport ladeciderà solamente alla fine della stagione se rinnovare il prestito, di 10 milioni, per un altro anno. Di riscattare in maniera definitiva(ne servirebbero ...

