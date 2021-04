Malattia simile alla mucca pazza spaventa il Canada: morte 5 persone (Di sabato 3 aprile 2021) allarme in Canada per una nuova Malattia dai sintomi simili a quelli del morbo della mucca pazza: gli scienziati hanno avviato gli studi per scoprire la natura dell’infezione. Credit: PixabayUna nuova e misteriosa Malattia simile a quella della mucca pazza ha messo in allarme tutto il Canada: ad oggi sono stati registrati oltre 40 casi di infezione e 5 morti. Il primo contagio identificato risale al 2015, ma nel corso degli anni il numero di segnalazioni della Malattia è aumentato con rapidità. Lo scorso anno sono stati registrati 24 casi, mentre nei primi mesi del 2021 sono già stati 6. I contagi si sarebbero registrati prevalentemente nella costa orientale del Paese nordamericano, in ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021)rme inper una nuovadai sintomi simili a quelli del morbo della: gli scienziati hanno avviato gli studi per scoprire la natura dell’infezione. Credit: PixabayUna nuova e misteriosaa quella dellaha messo inrme tutto il: ad oggi sono stati registrati oltre 40 casi di infezione e 5 morti. Il primo contagio identificato risale al 2015, ma nel corso degli anni il numero di segnalazioni dellaè aumentato con rapidità. Lo scorso anno sono stati registrati 24 casi, mentre nei primi mesi del 2021 sono già stati 6. I contagi si sarebbero registrati prevalentemente nella costa orientale del Paese nordamericano, in ...

