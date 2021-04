Irrati: “Var a chiamata? Perché no, può essere uno sviluppo” (Di sabato 3 aprile 2021) L’arbitro Massimiliano Irrati è intervenuto a La Domenica Sportiva, andata in onda nella serata di sabato 3 aprile, per rispondere ad alcune domande scritte dagli appassionati. Subito una domanda riguardo al Var e in particolare circa la possibilità di introdurre la chiamata da parte degli allenatori, come accade in altri sport quali NBA e NFL: “Sì Perché no, è già stato preso in considerazione. Ci possono essere delle criticità Perché il Var e l’arbitro vanno spesso a decidere su situazioni soggettive e discrezionali e potrebbe crearsi un contrasto con il coach. Questo può senz’altro essere uno sviluppo e ogni idea è ben accetta. L’allenatore poi magari si potrà avvalere di un tecnico“. “Come cambia la preparazione tra quando scendete in campo e quando invece andiamo ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) L’arbitro Massimilianoè intervenuto a La Domenica Sportiva, andata in onda nella serata di sabato 3 aprile, per rispondere ad alcune domande scritte dagli appassionati. Subito una domanda riguardo al Var e in particolare circa la possibilità di introdurre lada parte degli allenatori, come accade in altri sport quali NBA e NFL: “Sìno, è già stato preso in considerazione. Ci possonodelle criticitàil Var e l’arbitro vanno spesso a decidere su situazioni soggettive e discrezionali e potrebbe crearsi un contrasto con il coach. Questo può senz’altrounoe ogni idea è ben accetta. L’allenatore poi magari si potrà avvalere di un tecnico“. “Come cambia la preparazione tra quando scendete in campo e quando invece andiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Irrati Var La Samp scappa con Quagliarella, il Milan rimonta allo scadere VAR : Irrati di Pistoia. AVAR : Di Iorio di Verbanio - Cusio - Ossola. Note : espulso al 14 s.t. Silva per gioco scorretto; ammoniti al 32 p.t. Colley, al 39 p.t. Thorsby, al 45 p.t. Saelemaekers, al ...

Milan - Sampdoria moviola live ... anticipo delle 12.30 della 29esima giornata di Serie A MILAN - SAMPDORIA Arbitro: PICCININI Assistenti: MONDIN - BRESMES IV: RAPUANO VAR: IRRATI AVAR: DI IORIO 9' - Protesta Ibra nell'area di rigore ...

