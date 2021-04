Gabry Ponte | dopo il ricovero in ospedale arriva la gioia | Gli cambierà la vita

(Di sabato 3 aprile 2021): finalmenteun anno complessoper il noto Dj una notizia speciale e attesa da morire, celebre Dj che ha movimentato con la sua musica generazioni intere di giovani, torna a far palare di sé. Per i fan più “accaniti” sappiamo che non ci sono segreti e che quindi saranno stati informati dell’anno complicato cheha dovuto affrontare.le dimissioni dall’delle Molinette, dove era stato operato per un’operazione congenita al cuore, aveva detto ai suoi tantissimi fan: “Me ne torno a casa ragazzi!! ci sentiamo presto per un sacco di cose belle!!“. E così è stato.due mesi di distanza dall’operazione che ...

diventa papà . E' stato lo stesso deejay e producer a dare la notizia della futura paternità dal suo account Instagram: 'Sto per diventare papà ! - ha scritto Gabrisul social - ...'Sto per diventare papà! quante emozioni quest'anno'. Con queste parole, accompagnate da uno scatto in cui mostra l'ecografia del suo bimbo,ha annunciato su Instagram che presto diventerà papà. Una notizia bellissima che arriva dopo un periodo delicato per il dj, a gennaio si era infatti sottoposto a un intervento al cuore . ...Torna l’appuntamento con la rubrica del Secolo XIX che ogni settimana raccoglie le immagini pubblicate online dalle celebrità ...Quest'anno, in molti stanno scoprendo la gioia di diventare genitori. Uno di questi è un deejay famoso, Gabry Ponte, che sta per diventare papà.