Finale Sinner - Hurkacz ai Miami Open: quando e dove vederla. L'orario tv (Di sabato 3 aprile 2021) Una Finale per la storia. La sua storia, ma anche un pezzo di quella del tennis mondiale. A Jannik Sinner manca da scalare solo l'ultimo gradino per entrare a far parte di un club prestigioso: quello ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Unaper la storia. La sua storia, ma anche un pezzo di quella del tennis mondiale. A Jannikmanca da scalare solo l'ultimo gradino per entrare a far parte di un club prestigioso: quello ...

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - angelomangiante : FINALE A MIAMI !! Clamorosa rimonta di un immenso #Sinner contro il muro Bautista Agut. Duro come la roccia a 19… - mauroberruto : Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta a… - Alemilanista86 : RT @ItaliaTeam_it: TU SI 'NA COSA GRANDE! ???? Roberto Bautista-Agut battuto 5-7 6-4 6-4, è FINALE per Jannik Sinner al Masters 1000 di Miam… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: Sinner vola in finale a Miami: la prima in un Masters 1000 per l'azzurro #ANSA -