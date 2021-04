Egitto | oggi la processione di 22 mummie verso il nuovo museo E c' è chi teme la ' maledizione dei faraoni'

Advertising

Osvaldo73238685 : ' Pasqua' - dall' ebr. Pesah o dal greco Pascha - significa ' passaggio' per commemorare l'uscita degli ebrei dall'… - PaoloGu83528429 : RT @vignettisti: Oggi, giorno della passione di Cristo, il nostro pensiero va un povero ragazzo innocente, #PatrickZaki, che la passione la… - Dersuzala3 : RT @vignettisti: Oggi, giorno della passione di Cristo, il nostro pensiero va un povero ragazzo innocente, #PatrickZaki, che la passione la… - mrtrs77 : RT @vignettisti: Oggi, giorno della passione di Cristo, il nostro pensiero va un povero ragazzo innocente, #PatrickZaki, che la passione la… - Stellin62152708 : RT @vignettisti: Oggi, giorno della passione di Cristo, il nostro pensiero va un povero ragazzo innocente, #PatrickZaki, che la passione la… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto oggi

ilmessaggero.it

si svolge in una processione senza precedenti: ventidue mummie di antichi sovrani - rigorosamente in ordine cronologico - sfileranno nelle strade del Cairo per cinque chilometri fino alla loro ...L'usanza si sarebbe poi diffusa ine in Grecia, arrivando persino in Cina. Nei paesi nordici,... le ampie fronde di meli e altre piante spoglie venivano addobbate con uova sode,più ...Oggi si svolge in Egitto una processione senza precedenti: ventidue mummie di antichi sovrani - rigorosamente in ordine cronologico - sfileranno nelle strade del Cairo per cinque chilometri fino alla ...In una seduta solenne il Consiglio Comunale martedì 6 aprile si riunirà per votare l'attribuzione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell'università di Bologna da oltre un anno so ...