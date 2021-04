Covid, attività di screening a L’Aquila in vista della riapertura delle scuole: oltre mille i tamponi (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 815 le persone, di cui 2 risultate positive, che oggi si sono sottoposte a test antigenico rapido nell'ambito della campagna di screening promossa dal Comune dell'Aquila, aperta ad alunni e personale scolastico che dopo le vacanze pasquali, il 7 aprile, torneranno a svolgere attività didattica in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 815 le persone, di cui 2 risultate positive, che oggi si sono sottoposte a test antigenico rapido nell'ambitocampagna dipromossa dal Comune dell'Aquila, aperta ad alunni e personale scolastico che dopo le vacanze pasquali, il 7 aprile, torneranno a svolgeredidattica in presenza. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Confcommercio: attività chiuse per Covid ma Tari a livello record. 'Tassa rifiuti nel 2020 a 9,7 miliardi, danno e… - Agenzia_Ansa : La @crocerossa in prima linea nella lotta al Covid-19 dall'inizio della pandemia ha attivato una ricerca immediata… - Viminale : Con il progetto 'operazione 'SìCura' 138 mln dal #PON #legalità per le attività di contrasto all'epidemia #Covid19… - orizzontescuola : Covid, attività di screening a L’Aquila in vista della riapertura delle scuole: oltre mille i tamponi - divisenews : Controlli dei #carabinieri, denunciate due persone e chiusa un’attività commerciale per inosservanza delle norme an… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid attività COVID: SCREENING STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO A L'AQUILA, 815 TAMPONI E 2 POSITIVI La campagna vaccinale è pronta a decollare ma non è ancora a pieno regime e, pertanto, l'attività di prevenzione e tracciamento dei positivi rimane la principale azione in grado di contrastare la ...

Vaccini in Puglia, continua la campagna: 638mila i vaccinati Le attività andate avanti per tutta la giornata sono state organizzate in 23 differenti ambulatori. Per quanto riguarda l'Asl Lecce, è entrato in funzione questa mattina l'hub vaccinale collocato all'...

Covid a Napoli, il commercio va ko: la resa dei marchi storici Il Mattino La campagna vaccinale è pronta a decollare ma non è ancora a pieno regime e, pertanto, l'di prevenzione e tracciamento dei positivi rimane la principale azione in grado di contrastare la ...Leandate avanti per tutta la giornata sono state organizzate in 23 differenti ambulatori. Per quanto riguarda l'Asl Lecce, è entrato in funzione questa mattina l'hub vaccinale collocato all'...