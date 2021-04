Zucchine e zinnie | cosa piantare ad Aprile sui balconi e negli orti

Leggi su iodonna

(Di venerdì 2 aprile 2021)2021, come lo scorso anno in tempi di lockdown, è partito nel migliore dei modi, con sole e temperature miti, seguite – giusto in tempo per il fine settimana di Pasqua – da piogge. Non il massimo per il bbq in terrazzo, ma un ottimo inizio per piantine e fiori da seminare questo mese. 20 rose superstar per la primavera guarda le foto Dopo aver messo a dimora le piante precoci lo scorso mese di marzo, è giunto il momento di seminare eortaggi, fiori e piante, dopo aver preparato il terreno. Come ben sappiamo, anche a causa delle restrizioni da pandemia, ...