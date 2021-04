Vera Gemma scopre che Awed ha chiesto scusa al gruppo: “Non so se ho voglia di rivederlo ora” (Di sabato 3 aprile 2021) Vera Gemma non ha mai avuto grande simpatia per Gilles Rocca e dopo i primi giorni di armonia, anche Awed si è scontrato contro il bel romano. Queste liti hanno portato lo youtuber e la sua amica ad isolarsi dal resto dei concorrenti. Dopo che la naufraga ha perso al televoto ed ha lasciato il gruppo, Awed ha chiesto scusa a tutti per le sue parole infuocate. Giovedì sera dopo la puntata Miryea su Playa Esperanza (l’ultima spiaggia) ha rivelato a Vera Gemma che il suo bff ha chiesto perdono a Gilles, Francesca Lodo e il resto del gruppo. “Non era triste che ero uscita io? Ah, ha chiesto scusa a tutti? Tornando indietro avrei azzerato tutto, non credo abbia sbagliato. ... Leggi su biccy (Di sabato 3 aprile 2021)non ha mai avuto grande simpatia per Gilles Rocca e dopo i primi giorni di armonia, anchesi è scontrato contro il bel romano. Queste liti hanno portato lo youtuber e la sua amica ad isolarsi dal resto dei concorrenti. Dopo che la naufraga ha perso al televoto ed ha lasciato ilhaa tutti per le sue parole infuocate. Giovedì sera dopo la puntata Miryea su Playa Esperanza (l’ultima spiaggia) ha rivelato ache il suo bff haperdono a Gilles, Francesca Lodo e il resto del. “Non era triste che ero uscita io? Ah, haa tutti? Tornando indietro avrei azzerato tutto, non credo abbia sbagliato. ...

Advertising

trash_italiano : VERA GEMMA CHE FA NOMI E COGNOMI IN PALAPA #Isola - drinkthiscola : RT @fallingforbuck: Il nome del gruppo mica l’ho inventato io scusate finte perle era perché così uno chiamava Vera Gemma dai non fatemi l’… - fallingforbuck : Il nome del gruppo mica l’ho inventato io scusate finte perle era perché così uno chiamava Vera Gemma dai non fatem… - star46843 : Vera Gemma: l ho amata e odiata ma sicuramente meritava lei di rientrare. Grande creatrice di dinamiche che spero p… - ale_223 : Ho appena scambiato John Legend nel video di Tonight per JEDÀ di Vera Gemma. -