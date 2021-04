Summit E13 Flip Evo: il convertibile secondo MSI arriva in Italia (Di venerdì 2 aprile 2021) Il colosso taiwanese MSI annuncia la disponibilità in Italia del Summit E13 Flip Evo, il primo 2-in-1 presentato durante l’evento CES 2021 Il modello Summit E13 Flip Evo di MSI, primo convertibile 2-in-1 della multinazionale, arriva in Italia. Il laptop convertibile, presentato al CES 2021, ricordiamo è stato eletto Best of CES 2021. Un prodotto pensato per l’utenza professionale, e per soddisfare diverse necessità volte alla produttività. Con una dotazione che comprende anche una versatile MSI Pen, può essere utilizzato come laptop o come tablet, vediamo insieme tutti i dettagli. Equipaggiato con processori Intel Core i7 di undicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, La proposta convertibile di MSI è in ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 aprile 2021) Il colosso taiwanese MSI annuncia la disponibilità indelE13Evo, il primo 2-in-1 presentato durante l’evento CES 2021 Il modelloE13Evo di MSI, primo2-in-1 della multinazionale,in. Il laptop, presentato al CES 2021, ricordiamo è stato eletto Best of CES 2021. Un prodotto pensato per l’utenza professionale, e per soddisfare diverse necessità volte alla produttività. Con una dotazione che comprende anche una versatile MSI Pen, può essere utilizzato come laptop o come tablet, vediamo insieme tutti i dettagli. Equipaggiato con processori Intel Core i7 di undicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, La propostadi MSI è in ...

tuttoteKit : Summit E13 Flip Evo: il convertibile secondo #MSI arriva in Italia #SummitE13FlipEvo #tuttotek - gigibeltrame : Summit E13 Flip Evo, arriva il primo convertibile di MSI: prezzo e specifiche tecniche #digilosofia… - HDblog : RT @HDblog: Summit E13 Flip Evo: il primo convertibile 2-in-1 di MSI debutta in Italia | Prezzo - CF22092013 : RT @CeotechI: Il convertibile MSI Summit E13 Flip Evo pronto per l'Italia... - #msips #msisummite13flip #msilaptop #msiprestige #msi #msiga… - CeotechI : RT @CeotechI: Il convertibile MSI Summit E13 Flip Evo pronto per l'Italia... - #msips #msisummite13flip #msilaptop #msiprestige #msi #msiga… -