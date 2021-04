Sinner-Bautista Agut oggi | Masters1000 Miami | orario | tv | programma | streaming

(Di venerdì 2 aprile 2021), venerdì 2 aprile (ore 19.00 italiane), sarà il giorno della grande sfida per Jannik. L’altoatesino scenderà sul campo del Grandstand di(Stati Uniti) per giocarsi l’accesso alla prima finale di undella carriera. Il suo avversario sarà la testa di serie n.7 del torneo Roberto. Un match in cui, se si guarda alla classifica, il favorito è lo spagnolo. L’esperienza dell’iberico e l’abitudine di giocare partite di questo livello fanno pendere la bilancia dalla sua parte. Tuttavia, nell’unico precedente che si è tenuto sul cemento di Dubai quest’anno, è stato Jannik a imporsi al termine di un confronto molto duro sul punteggio di 6-4 3-6 7-5., memore di quella sconfitta, darà l’anima per battere ...

Cominciamo da Sinner che stasera cerca di centrare contro Bautista Agut, n.12, la prima finale della carriera in un Master 1000. "Jannik non lo scopro io: ha un potenziale immenso. Plurivincitore Slam non ...