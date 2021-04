Quanto è cresciuto Signal dopo il ' caso WhatsApp'

(Di venerdì 2 aprile 2021) Segnali dal mondo della privacy. Signal, l'app di messaggistica che fa della riservatezza la propria bandiera, ha superato i 100 milioni di download nel mondo. Persia un traguardo da ricordare, a colpire non sono tanto i numeri complessivi (ancora piccoli se confrontati con Whatsapp o Telegram)la crescita registrata in questi ultimi tre mesi. La crescita di Signal nel mondo Secondo un'analisi di SensorTower, sui 102 milioni di installazioni, 61,4 milioni sono arrivati nel 2021. Vuol dire che i download sono già quadruplicati rispetto a quelli dell'intero 2020. E che Signal è stata scaricata più volte negli ultimi tre mesi che nei suoi primi cinque anni di vita. Un dato ancor più impressionante se si considera che a metà marzo è stata bloccata in Cina. A fare da contraltare è l'India, lo Stato con il maggior numero di download nel ...

