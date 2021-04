Olimpiadi Tokyo, la Pellegrini ha ottenuto il pass: “Piango per l’emozione” (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci sarà anche la campionessa Federica Pellegrini ai Giochi di Tokyo. La nuotatrice azzurra ha ottenuto il pass per la sua 5^ Olimpiade vincendo la finale dei 200 sl agli Assoluti di nuoto di Riccione col tempo di 1'56"69 . Al termine della gara non è riuscita a trattenere le lacrime: "Piango per l'emozione. Non sono stati mesi semplici, direi che adesso si respira meglio. La quinta Olimpiade: sono tante... adesso Piango di nuovo". E' una Federica Pellegrini commossa fino alle lacrime quella che esce dalla vasca di Riccione dove si è regalata la partecipazione numero 5 ai Giochi; l'olimpionica del nuoto ha vinto il titolo italiano nei 200 stile che le è valso il pass per Tokyo. "Per me non è stato così facile accettare tempi non miei - ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci sarà anche la campionessa Federicaai Giochi di. La nuotatrice azzurra hailper la sua 5^ Olimpiade vincendo la finale dei 200 sl agli Assoluti di nuoto di Riccione col tempo di 1'56"69 . Al termine della gara non è riuscita a trattenere le lacrime: "per l'emozione. Non sono stati mesi semplici, direi che adesso si respira meglio. La quinta Olimpiade: sono tante... adessodi nuovo". E' una Federicacommossa fino alle lacrime quella che esce dalla vasca di Riccione dove si è regalata la partecipazione numero 5 ai Giochi; l'olimpionica del nuoto ha vinto il titolo italiano nei 200 stile che le è valso ilper. "Per me non è stato così facile accettare tempi non miei - ...

