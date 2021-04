Monitoraggio Iss | l’indice Rt nazionale scende a 0 | 98 da 1 | 08 L’allerta | «Non è il momento di ridurre le misure di trasmissione»

Advertising

istsupsan : ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Br… - SkyTG24 : Covid, Iss: la conferenza stampa sul monitoraggio. DIRETTA - AparolinCamilla : RT @istsupsan: ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Brusaferro… - PivaPaola : RT @istsupsan: ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Brusaferro… - cagliaripad : Covid, bozza monitoraggio Iss: Sardegna resta arancione, Rt all’1.18 -

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Iss

Italia tutta in rosso per i giorni di e Pasquetta , ma da martedì ogni Regione avrà propri colori anche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno fino a maggio, come previsto dal nuovo decreto che ...Indice Rt 0,983 aprile/ "6 Regioni con rischio epidemico alto" Vicino al Movimento 5 Stelle, Gaetano Pedullà ha poi proseguito rivolgendosi a Maurizio Belpietro : "Salvini prende in ...AGI - Ancora in calo l'indice Rt in Italia. Questa settimana è sceso a 0,98, quindi sotto la soglia dell'1, contro l'1,08 della scorsa settimana e l'1,16 di due settimane fa. E' quanto sarebbe emerso ...StampaUndici Regioni/province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due Regioni (Campania e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Sei Re ...