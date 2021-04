Maurizio Fondriest | “Moscon ha fatto degli errori Da vedere quanto durerà la carriera di Pogacar e Bernal”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nuova puntata di Bike2U, il format a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo del ciclismo. Ospite di Gian Luca Giardini, il campione del mondo di Ronse 1988, e vincitore della Milano-Sanremo del 1993,. Un uomo che ama alla follia le corse del Nord, che lo hanno forgiato nella suae che nella sua nuova vita da procuratore sta andando alla ricerca di talenti da curare nella loro crescita, ma senza bruciarne le tappe. Contestualmente, da grande esperto di Classiche, e soprattutto del Belgio, il campione trentino si è focalizzato sull’imminente Giro delle Fiandre e sui giovani campioni di oggi. “Già da Under 23, principalmente l’ultimo anno in cui riuscii a vincere 14 corse internazionali, tra cui il Giro del Belgio, proprio lì capii che quelle strade mi piacevano. Volevo lottare, ...

... giovedì primo aprile 2021, si sono dati appuntamento il presidente della Provincia autonoma di Trento,Fugatti, e il campione di ciclismo, in bici per l'occasione, per un ...L'iniziativa è stata lanciata a livello nazionale dall'omonima associazione, fondata da figure di spicco del ciclismo italiano come Paola Gianotti einsieme a Marco Cavorso padre ...Mettere il più possibile in sicurezza i tanti ciclisti che percorrono le strade trentine e sensibilizzare sui comportamenti corretti nell’interazione veicoli-biciclette. Questo l’obiettivo legato ai c ...Maurizio Fondriest, ex ciclista e oggi produttore di biciclette: "È un mezzo che ti permette di fermarti dove e quando vuoi. Ed è ecologico ...