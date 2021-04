Levante contro Simone Pillon: "Una terapia che l'aiuti a comprendere l'importante dell'altro" (Di venerdì 2 aprile 2021) Come altri esponenti del mondo dello spettacolo anche Levante si è scagliata contro Pillon in merito alla legge contro l'omotransfobia. Levante attacca Pillon: “Mai troppo tardi per iniziare la terapia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021) Come altri esponenti del mondoo spettacolo anchesi è scagliatain merito alla leggel'omotransfobia.attacca: “Mai troppo tardi per iniziare la” su Notizie.it.

Advertising

RollingStoneita : Dopo Elodie e Fedez, anche #Levante ha attaccato la Lega e il senatore #Pillon. «Non è mai tardi per iniziare un pe… - AFAntoAnt : RT @catlatorre: Dopo Elodie e Fedez, oggi è il turno di Levante e Mahmood schierarsi a favore della Legge Zan contro l'omotransfobia. È be… - thesilence_boy : RT @catlatorre: Dopo Elodie e Fedez, oggi è il turno di Levante e Mahmood schierarsi a favore della Legge Zan contro l'omotransfobia. È be… - SamGibili1 : RT @AlfioKrancic: Omofobia, tra gli artisti cresce il fronte anti-Lega. Anche Levante contro Pillon: 'Non è mai tardi per iniziare una tera… - cinziapalcani : RT @catlatorre: Dopo Elodie e Fedez, oggi è il turno di Levante e Mahmood schierarsi a favore della Legge Zan contro l'omotransfobia. È be… -