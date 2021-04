Intesta contatore della luce a un morto | denunciato napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPistoia – Sfruttando un documento contraffattoto ad un giovane residente sulla Montagna pistoiese, ma deceduto anni fa, aveva attivato un contratto per rifornire di energia elettrica il proprio negozio di alimenti surgelati, a Napoli, accumulando negli anni un debito per bollette non pagate pari a quasi 4.000 euro. Il truffatore è stato scoperto ealla procura di Pistoia dai carabinieri di Abetone (Pistoia), che insieme a quelli di Napoli Secondigliano hanno svolto le indagini. L’indagine ha avuto inizio nello scorso mese di febbraio quando una donna, imprenditrice, molto conosciuta sulla montagna pistoiese, si era recata presso il comando stazione carabinieri di Cutigliano per presentare una denuncia di truffa contro ignoti, essendo stata contattata telefonicamente da un avvocato di una società ...