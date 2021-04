Incentivi per non abortire, democratiche Abruzzo: “Mozione Pescara Fdi sostiene Pro Vita” (Di venerdì 2 aprile 2021) PESCARA – Anche il Coordinamento Provinciale di Pescara delle Democratiche D’Abruzzo si unisce all’indignazione e condanna già espressi da molta parte della società civile e del mondo progressista, alla mozione approvata dal Consiglio comunale di Pescara, e presentata da Fabrizio Rapposelli (FdI), con cui si propongono incentivi alle donne che scelgono di non abortire. Per le Democretiche quello maturato è un attacco subdolo alla libera coscienza e scelta delle donne, che segna un ennesimo pericoloso rigurgito di sottocultura e di ingerenza della politica nell’esercizio di diritti e libertà garantite da leggi dello Stato. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) PESCARA – Anche il Coordinamento Provinciale di Pescara delle Democratiche D’Abruzzo si unisce all’indignazione e condanna già espressi da molta parte della società civile e del mondo progressista, alla mozione approvata dal Consiglio comunale di Pescara, e presentata da Fabrizio Rapposelli (FdI), con cui si propongono incentivi alle donne che scelgono di non abortire. Per le Democretiche quello maturato è un attacco subdolo alla libera coscienza e scelta delle donne, che segna un ennesimo pericoloso rigurgito di sottocultura e di ingerenza della politica nell’esercizio di diritti e libertà garantite da leggi dello Stato.

reportrai3 : Dal 2022 compreremo stock di energia da fonti tradizionali per non restare a secco quando c'è più richiesta. È il C… - Palazzo_Chigi : Pubblicato il nuovo Bando Macchinari innovativi del @Mise_Gov per il sostegno agli investimenti finalizzati a… - borghi_claudio : Arte contemporanea, Borghi (Lega): incentivi fiscali per sostegno a settore - Blitiri1 : RT @FranFerrante: Il #superbonus 110% è la migliore misura per #efficienzaenergetica , per rilanciare #edilizia senza #consumodisuolo e c… - GiuseppeMilano : RT @FranFerrante: Il #superbonus 110% è la migliore misura per #efficienzaenergetica , per rilanciare #edilizia senza #consumodisuolo e c… -