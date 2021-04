Il medico che ha vaccinato tutti i suoi pazienti fragili prima della pensione: 'Ora mi sento tranquillo' (Di venerdì 2 aprile 2021) Una di quelle storie che fa avere ancora più fiducia nelle persone e nei medici. Il dottor Bruno Platto è riuscito nella sua missione: si è recato a casa tutti quelli che non potevano raggiungere gli ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 aprile 2021) Una di quelle storie che fa avere ancora più fiducia nelle persone e nei medici. Il dottor Bruno Platto è riuscito nella sua missione: si è recato a casaquelli che non potevano raggiungere gli ...

Advertising

borghi_claudio : @Joker__Reloaded @lameduck1960 Giusto. E' quello che ho detto. Penso che l'obbligo vaccinale per i medici sia incos… - lucianonobili : Altro che “mi hanno chiamato”, le chiamate le faceva lui, tante. E non solo al medico di famiglia, ma al direttore… - RobertoBurioni : Le linee guida per la cura domiciliare di COVID-19 esistono. Il medico che vi prescrive idrossiclorochina non vi st… - jobwithinternet : RT @franco_ff2017: Obbligo vaccinale ??e cure domiciliari per il Covid ??. Un medico bravo e onesto augura giustizia divina ai suoi colleghi.… - RitaChiaro : RT @SensoDiNausea: Ricordatevi che dovete farvi vaccinare da un medico così sicuro di quello che vi sta inoculando che ha bisogno di uno sc… -