Il governatore della Calabria mette in riga Morra. «Basta processi, siamo una regione di galantuomini» (Di venerdì 2 aprile 2021) “Questo sparare nel mucchio costante sulla regione Calabria deve finire”. Non ci sta il presidente della regione Calabria Nino Spirlì a subire i processi sommari alla sanità calabrese. Nel mirino gli attacchi, capitanati da Morra, su presunte “zone d’ombra” sulla gestione delle vaccinazioni. Spirlì difende la regione dalle sfuriate di Morra Il solerte presidente della commissione Antimafia sabato ha alzato un polverone di pesantissime accuse. Con un blitz a sorpresa negli uffici della centrale operativa dell’azienda sanitaria di Cosenza. Accompagnato dagli uomini della scorta, si è scagliato contro Mario Marino. E cinque medici dello staff, bollandoli come «incapaci». Perché «non in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) “Questo sparare nel mucchio costante sulladeve finire”. Non ci sta il presidenteNino Spirlì a subire isommari alla sanità calabrese. Nel mirino gli attacchi, capitanati da, su presunte “zone d’ombra” sulla gestione delle vaccinazioni. Spirlì difende ladalle sfuriate diIl solerte presidentecommissione Antimafia sabato ha alzato un polverone di pesantissime accuse. Con un blitz a sorpresa negli ufficicentrale operativa dell’azienda sanitaria di Cosenza. Accompagnato dagli uominiscorta, si è scagliato contro Mario Marino. E cinque medici dello staff, bollandoli come «incapaci». Perché «non in ...

Advertising

petergomezblog : “La firma della madre di Fontana usata per aprire il conto a Lugano è falsa”: la procura chiede gli estratti conto… - Agenzia_Ansa : Caso camici, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e per false dich… - Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - SecolodItalia1 : Il governatore della Calabria mette in riga Morra. «Basta processi, siamo una regione di galantuomini»… - lorenzB59 : RT @AlRobecchi: +++ ULTIM’ORA +++ Caso Fontana, nuovi sviluppi sulla firma falsa della madre sul conti in Svizzera: ecco la prova che incas… -