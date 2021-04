Iircade | il cabinato arcade da salotto che vive nel futuro

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Chiudiamo un attimo gli occhi e facciamo un viaggio all'indietro nel tempo, prima di parlare di. Domenica pomeriggio. Monete in tasca per i gettoni. Musichine, casino e tutti intorno a quello bravo che forse stavolta riesce a battere il record. Jungle King, Street Fighter, Donkey Kong e tutta quella meraviglia di videogiochi che solo a pensarci viene la lacrimuccia. Ecco, se state provando quella cosa lì allo stomaco, la soluzione potrebbe essere integrare l'arredamento della vostra casa con un. Portando la sala giochi direttamente ine sconfiggendo la nostalgia. Ci sono molti brand che realizzanomachine e uno che ha delle caratteristiche particolari si chiama. Per è ora disponibile solo negli Stati Uniti, ma dato il successo che sta ...