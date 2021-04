Giù la maschera per Myss Keta, prima volta con il volto scoperto (Di venerdì 2 aprile 2021) Il volto di Myss Keta non è più un mistero per i fans che la hanno seguita ovunque e supportata in ogni istante della sua carriera. Dopo tre anni dal suo primo album intitolato “Una vita in capslock” aveva immediatamente raggiunto una certa notorietà. Talmente tanto da arrivar ad esser chiamata, nel 2020, a condurre il Dopofestival di Sanremo. La cantante milanese, però, è sempre stata caratterizzata da un piccolo dettaglio. Il suo volto è sempre stato coperto da una mascherina che non permetteva alla star di esser riconosciuta dal pubblico. Un’idea che le ha sempre permesso di mantenere segreta la sua identità. I paparazzi del settimanale Vero hanno fotografato, per la prima volta, la cantante milanese senza la fatidica mascherina. Il settimanale ha scattato le foto durante le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildinon è più un mistero per i fans che la hanno seguita ovunque e supportata in ogni istante della sua carriera. Dopo tre anni dal suo primo album intitolato “Una vita in capslock” aveva immediatamente raggiunto una certa notorietà. Talmente tanto da arrivar ad esser chiamata, nel 2020, a condurre il Dopofestival di Sanremo. La cantante milanese, però, è sempre stata caratterizzata da un piccolo dettaglio. Il suoè sempre stato coperto da una mascherina che non permetteva alla star di esser riconosciuta dal pubblico. Un’idea che le ha sempre permesso di mantenere segreta la sua identità. I paparazzi del settimanale Vero hanno fotografato, per la, la cantante milanese senza la fatidica mascherina. Il settimanale ha scattato le foto durante le ...

