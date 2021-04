Giro delle Fiandre 2021, le quote dei bookmakers per le scommesse. Favoritissimi Van Aert e Van der Poel (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ tutto pronto per Giro delle Fiandre 2021, una delle classiche simbolo del ciclismo internazionale. Pensando ai favoriti della gara i nomi che vengono subito in mente non possono che essere quelli di Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Protagonisti di un gran inizio di stagione i due ciclisti saranno anche gli uomini da battere secondo i bookmakers. Analizzando le quote il vincitore della Gand-Wevelgem avrebbe qualche chance in più, visto il 3,75 al quale è quotata il suo trionfo al Giro delle Fiandre. Immediatamente alle sue spalle van der Poel il successo del quale viene pagato a 4,00. Seppur sulla carta abbastanza sproporzionate rispetto al resto dei big, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ tutto pronto per, unaclassiche simbolo del ciclismo internazionale. Pensando ai favoriti della gara i nomi che vengono subito in mente non possono che essere quelli di Mathieu van dere Wout van. Protagonisti di un gran inizio di stagione i due ciclisti saranno anche gli uomini da battere secondo i. Analizzando leil vincitore della Gand-Wevelgem avrebbe qualche chance in più, visto il 3,75 al quale è quotata il suo trionfo al. Immediatamente alle sue spalle van deril successo del quale viene pagato a 4,00. Seppur sulla carta abbastanza sproporzionate rispetto al resto dei big, ...

Advertising

Janus0148 : RT @GioChirilly: Nel giro di due settimane masse, come greggi, possono essere portate dai giornali in uno stato di furia eccitata tale che… - DynamicLingue : Imparare una lingua - Immersione a casa 'Quello che devi fare è immergerti quanto più possibile nella lingua: crea… - AnnaP1953 : RT @Teresat73540673: - alborama : RT @GioChirilly: Nel giro di due settimane masse, come greggi, possono essere portate dai giornali in uno stato di furia eccitata tale che… - nondefinibile : Il 60% delle donne che vedo in giro, sui social o altrove, sono in sovrappeso. Ma perché quando vedete che state in… -