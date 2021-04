Elenoire Ferruzzi, buone notizie dall’ospedale: “Inaspettatamente è migliorata” (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo tante brutte notizie, negli ultimi due giorni l’amico di Elenoire Ferruzzi ci ha dato degli aggiornamenti positivi sulle condizioni della performer milanese. La febbre è quasi sparita, i valori di ossigenazione sono migliorati rispetto ai dati della scorsa settimana e sembra che a piccoli passi la Ferruzzi si stia riprendendo. “Fortunatamente a parte i polmoni, gli altri organi non sono compromessi e sono tutti sani. – ha scritto Angelo Mazzone ieri, 1 aprile – L’ossigenazione quando è a pancia in su deve essere per forza supportata dal macchinario, quando invece è a pancia in giù riesce anche un po’ da sola alternando con il macchinario. Il piccolissimo miglioramento dell’ossigenazione rimane stabile. La situazione rimane grave ma stabile. In compenso la febbre sta scendendo”. “Vi porto FINALMENTE ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo tante brutte, negli ultimi due giorni l’amico dici ha dato degli aggiornamenti positivi sulle condizioni della performer milanese. La febbre è quasi sparita, i valori di ossigenazione sono migliorati rispetto ai dati della scorsa settimana e sembra che a piccoli passi lasi stia riprendendo. “Fortunatamente a parte i polmoni, gli altri organi non sono compromessi e sono tutti sani. – ha scritto Angelo Mazzone ieri, 1 aprile – L’ossigenazione quando è a pancia in su deve essere per forza supportata dal macchinario, quando invece è a pancia in giù riesce anche un po’ da sola alternando con il macchinario. Il piccolissimo miglioramento dell’ossigenazione rimane stabile. La situazione rimane grave ma stabile. In compenso la febbre sta scendendo”. “Vi porto FINALMENTE ...

