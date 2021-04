Covid Italia | il virus rallenta un po' ma troppo ritardo sui vaccini

(Di venerdì 2 aprile 2021) La corsa delsia pure leggermente stando, ma è difficile prevedere un miglioramento effettivo dello scenario prima della fine di maggio. I segnali positivi che si registrano derivano infatti più dalle restrizioni che dalle vaccinazioni, la soluzione definitiva per uscire davvero dall’impassee programmare la riapertura del Paese. L’Istituto Superiore di Sanità, nel consueto report settimanale, ha certificato il calo dell’indice Rt nazionale - passato da 1,08 di sette giorni fa a 0,98 - e dell’incidenza del contagio, ma la situazione non è omogenea nel Paese. Per il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Massimo Clementi, è “il risultato, da un lato, delle zone rosse e delle chiusure disposte da metà marzo, dall’altro dell’andamento regionalizzato delle vaccinazioni, che ha causato difformità ...

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - LegaSalvini : COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA - BnB_Ferroviere : Scoperta nel laboratorio Cerba HealthCare di Milano la “Variante Milanese” del #COVID19: tutte le informazioni scie… - TerrinoniL : Covid Italia, Speranza: 'Lieve miglioramento ma situazione seria' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

A Pasqua e Pasquetta da passare anche quet'anno in piena pandemia. Sarà ancora una Pasqua all'insegna delle resistrizioni a causa del coronavirus. L'intera torna in zona rosa sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile , giorni in cui non ci si potrà ...Sono 3.941 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi, 2 aprile, in Lombardia , di cui 197 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 57.Fontana si è poi spostato alla Fiera, già sede dell'ospedale alpino in prima fila nell'emergenza Covid un anno fa e oggi sede dell'hub vaccinale. «Con questo ospedale - ha detto Fontana - è stata data ...Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Nuovo caso di positività al Covid legato al gruppo della Nazionale italiana. (MondoNapoli) Dopo la positività di ...