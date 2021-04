Compie 60 anni il Gronchi Rosa, il francobollo più ricercato dai collezionisti (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 aprile (Adnkronos) – Compie 60 anni il ‘Gronchi Rosa’, il francobollo della Repubblica italiana più ricercato dai collezionisti. Emesso il 3 aprile del 1961 in occasione del viaggio del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in Perù ed oggi sempre più raro, ha una storia affascinante che ha reso il suo valore, per un errore, enorme. Tanto da valere “fino ad alcune decine di migliaia di euro” e da essere “ricercatissimo anche in tempi di pandemia”, momento fortunato per il business del collezionismo in cui “il giro d’affari è aumentato considerevolmente”. Ne parla con l’Adnkronos Giancarlo Martignone, direttore della filatelia di Bolaffi, storica casa d’aste specializzata in beni rifugio e da collezione. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 aprile (Adnkronos) –60il ‘’, ildella Repubblica italiana piùdai. Emesso il 3 aprile del 1961 in occasione del viaggio del presidente della Repubblica Giovin Perù ed oggi sempre più raro, ha una storia affascinante che ha reso il suo valore, per un errore, enorme. Tanto da valere “fino ad alcune decine di migliaia di euro” e da essere “ricercatissimo anche in tempi di pandemia”, momento fortunato per il business del collezionismo in cui “il giro d’affari è aumentato considerevolmente”. Ne parla con l’Adnkronos Giancarlo Martignone, direttore della filatelia di Bolaffi, storica casa d’aste specializzata in beni rifugio e da collezione. L'articolo ...

**Collezionismo: compie 60 anni il Gronchi Rosa, il francobollo più ricercato** (2) Il meno 'pregiato' è il Gronchi Rosa 'sfuso', 'che vale sotto i mille euro - precisa l'esperto - ma può arrivare ai 2 - 3mila se in buona conservazione e provvisto di certificato filatelico Bolaffi'. ...

