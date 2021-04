Axis Communications presenta AXIS P3925-LRE: telecamera di bordo a prova di sicurezza (Di venerdì 2 aprile 2021) La nuova telecamera di bordo di AXIS Communications punta tutto sul monitoraggio della visuale laterale, e delle esigenze di manutenzione La nuova soluzione del produttore svedese arriva sul mercato dotata di diverse tecnologie, troviamo ad esempio nuovi sensori di illuminazione IR e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS). Prodotti che gli hanno garantito l’acquisizione delle certificazioni per le normative EN50155 e EN45545-2. Troviamo inoltre le tecnologie proprietarie Lightfinder e Forensic WDR, con modalità operative a bassa latenza, e firmware con firma digitale e Secure Boot. Queste, le tecnologie che hanno reso i nuovi sistemi robusti in termini di sicurezza, grazie alle funzioni avanzate per prevenire gli accessi non autorizzati e salvaguardare il sistema. Per una ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 aprile 2021) La nuovadidipunta tutto sul monitoraggio della visuale laterale, e delle esigenze di manutenzione La nuova soluzione del produttore svedese arriva sul mercato dotata di diverse tecnologie, troviamo ad esempio nuovi sensori di illuminazione IR e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS). Prodotti che gli hanno garantito l’acquisizione delle certificazioni per le normative EN50155 e EN45545-2. Troviamo inoltre le tecnologie proprietarie Lightfinder e Forensic WDR, con modalità operative a bassa latenza, e firmware con firma digitale e Secure Boot. Queste, le tecnologie che hanno reso i nuovi sistemi robusti in termini di, grazie alle funzioni avanzate per prevenire gli accessi non autorizzati e salvaguardare il sistema. Per una ...

tuttoteKit : Axis Communications presenta AXIS P3925-LRE: telecamera di bordo a prova di sicurezza #AxisCommunications… - SecSolution : Axis Communications, con AXIS Camera Station Secure Entry videosorveglianza e controllo accessi unificati… - PGMarana : RT @Axis_Italia: Ad #AxisLive, il prossimo 14 giugno, ospiteremo con grande piacere il nostro partner @BriefCamVS, per approfondire le anal… - PGMarana : RT @Axis_Italia: Scopri tutti i vantaggi di AXIS Camera Station Secure Entry, partecipando al nuovo #evento online di #Axis su come semplif… - Axis_Italia : Ad #AxisLive, il prossimo 14 giugno, ospiteremo con grande piacere il nostro partner @BriefCamVS, per approfondire… -

Ultime Notizie dalla rete : Axis Communications Axis Communications premia Sicuritalia come Best Partner Axis Communications ha premiato Sicuritalia come Best Partner in Italia nella categoria system integrator. Il premio è stato consegnato ieri pomeriggio a Renato Ricciardi, Direttore Engineering ...

Axis Communications per i Mondiali di Cortina 2021 Axis Communications è stata scelta come fornitore da Leonardo , azienda leader nei settori Sicurezza, Difesa e Aerospazio e technical partner di Fondazione Cortina 2021 , che ha sviluppato il sistema ...

Axis Communications presenta AXIS P3925-LRE: telecamera di bordo a prova di sicurezza tuttoteK Controllo accessi video unificato con Camera Station Secure Entry Con la nuova Camera Station Secure Entry di Axis il controllo accessi video diventa unificato grazie alla soluzione end-to-end.

ha premiato Sicuritalia come Best Partner in Italia nella categoria system integrator. Il premio è stato consegnato ieri pomeriggio a Renato Ricciardi, Direttore Engineering ...è stata scelta come fornitore da Leonardo , azienda leader nei settori Sicurezza, Difesa e Aerospazio e technical partner di Fondazione Cortina 2021 , che ha sviluppato il sistema ...Con la nuova Camera Station Secure Entry di Axis il controllo accessi video diventa unificato grazie alla soluzione end-to-end.