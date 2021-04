Andrea Cerioli sbotta a L’Isola dei Famosi 15 | “Non sono adatto a fare questo programma”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 2 aprile 2021)confessa di non esserereality show Giovedì sera su Canale 5 è andato inonda il sesto appuntamento dedei15. Durante la serata l’ex tronistaè arrivato vicino al ritiro, dopo aver parlato con la fidanzata Arianna Cirrincione che lo aveva spronato a divertirsi di più. Nello specifico, appena è giunto in zona nomination, l’ex gieffino ha chiesto la parola e la padrona di casa Ilary Blasi ha ascoltato il suo pensiero. “Ho fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dall’essere una persona triste e non giocosa, io con i ragazzi qua rido e scherzo con tutti, quindi penso che non mi abbia nominato nessuno. Rido e scherzo con tutti, ho una parola carina con tutti, semplicemente non ...