Amici 20 | Anna Pettinelli sclera contro Aka7even | “Sono incaz*ata nera”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nel daytime di20 appena andato in onda,si è scagliata duramente: “Luca,inca**ata!”. Tutto ha avuto inizio quando nella scorsa puntata del serale diha perso per ben tre volteSangiovanni. Il giudizio della giuria è a favore del rapper, a scapito diche è poi finito al ballottaggio finale. Per salvarsi, la sua profha schierato il suo inedito Yellow. Questa scelta ha innervosito molto, che ha rischiato di uscireLeonardo Lamacchia. Subito dopo la puntata, il ragazzo si era sfogato coi suoi compagni. Non comprendendo la sua coach, Aka si era ...